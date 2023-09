[Hands-on] RoboDunk – Speel basketbal als nooit tevoren

Tijdens de Gamescom hebben we de kans gehad om RoboDunk te spelen.

Robots die basketbal spelen klinkt misschien niet helemaal logisch. Alleen dit is in een notendop wel waar de game RoboDunk om draait. In de game speel je basketbalwedstrijden in teams van twee robots, waar je kunt scoren door een dunk te doen. Een dunk is een hoge sprong waarbij de speler de bal als het ware in de basket slaat. Hoe hoger de dunk, hoe meer punten. Het team met de meeste punten wint.

De game heeft verschillende modi. Allereerst is er een Roguelite modus, wat een soort carrièremodus is. Hierin kun je alleen of samen met een andere speler wedstrijden spelen, robotspelers vrijspelen en een groot arsenaal aan upgrades verzamelen. Daarnaast is er ook de lokale multiplayer modus, waar je met vier personen wedstrijden kunt spelen in teams van twee.

In contrast tot veel andere speelsessies van games op Gamescom, konden we van deze game de Nintendo Switch versie spelen in de handheld modus. De game lijkt goed te draaien op de Switch en ziet er prima uit. De Switch-versie lijkt de ideale versie voor de multiplayer modus. Dit zou nog eens één van de leukere games kunnen worden om met vrienden te spelen.

Robodunk komt op 25 september al uit op zowel de Nintendo Switch als Steam. Lang hoeven we dus niet meer te wachten op deze game. Als je van basketbal houdt of als je zoekt naar een leuke lokale multiplayer-game, is dit zeker een game om in de gaten te houden.