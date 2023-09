Little Devil: Foster Mayhem krijgt gameplaybeelden

Maak het leven van je pleegouders zuur en breek het hele huis af.

Sinds deze week kunnen Switch bezitters aan de slag met Little Devil: Foster Mayhem. Om dit te vieren heeft het YouTube-kanaal Handheld Players een gameplay video van 30 minuten gedeeld. Hierin krijgen spelers alvast een eerste indruk krijgen van deze hilarische game. Bekijk de beelden hieronder:

In Little Devil: Foster Mayhem speel je als een klein kind genaamd Devil. Zijn pleegouders geven hem zijn zin maar niet, dus vind die het een goed idee om het hele huis om zeep te helpen. Als Devil sloop je meubels en elektronica, plaats je vallen en verspreid je chaos in het leven van zijn pleegouders. Gaat het jou toch lukken om je zin te krijgen?