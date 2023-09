PDP Realmz maakt van accessoires collectibles

PDP is een bekende accessoire maker, maar komt nu met een leuke nieuwe lijn: REALMz.

Tijdens Gamescom hadden wij een moment om met fabrikant PDP aan tafel te gaan zitten om te kijken naar hun toekomstplannen. Zo konden we nieuwe controllers en headsets zien. Wat misschien wel de leukste verandering in jaren is, is de REALMz-lijn.

De REALMz-lijn is uniek in zijn soort aangezien het producten bevat met een figuurtje er in. De headsets hebben aan één oorschelp een doorzichte kant zitten waar je een figuurtje kunt zien. De controllers gaan echter nog een stapje verder. Deze zijn gemaakt om te bestaan uit drie lagen. Met artwork op de behuizing, artwork van binnen en een figuurtje. Hierdoor worden de producten echte verzamelitems. Zeker aangezien PDP nu al samenwerkingen heeft met SEGA, Nintendo en Hasbro. Wij hebben namelijk al producten kunnen bekijken met Sonic, Pikmin en Transformers.

Michael Lai, directeur productmarketing van PDP liep met ons door de nieuwe producten heen en kon ons het volgende vertellen over hoe REALMz is ontstaan.

We hebben REALMz gemaakt met een verzamelaspect in ons hoofd. We wilden proberen om verzamelen te combineren met gaming en hierdoor kwamen we met REALMz. We hebben ook al eerste ervaring opgedaan met het maken van verzamelobjecten. Dit aangezien wij de fabrikant waren van de Disney Infinity-figuurtjes. We zijn al actief sinds het maken van speciale stylussen voor de DS en denken hier iets unieks te kunnen neerzetten. Michael Lai

De controllers zullen verschijnen voor de Switch en Xbox, en zal voor de Switch in twee varianten verschijnen. €39,99 voor de bedrade controller en €59,99 voor een draadloze. De headsets zullen €39,99 kosten, maar aangezien ze met een jack 3.5mm komen zullen ze geschikt zijn voor ieder platform.

Net als andere producten van PDP is het waarschijnlijk vooral leuk voor een jonger publiek en daarom zijn ze ook goed betaalbaar gemaakt. Echter, wanneer ze er één met Zelda gaan maken zou het kunnen dat ik er zelf ook ga aanschaffen. PDP heeft namelijk meer samenwerkingen nog onaangekondigd.

Nog meer nieuws buiten REALMz

Tot slot kregen we ook nog een glimps op de normale accessoire lijn die compleet nieuwe versies gaat krijgen Zo zijn er nieuwe controllers en hoesjes op komst met glow in the dark elementen. Zo gaan er producten zijn van Zelda en Mario. Hiervan hebben we ook al een proef van gehad en ik moet zeggen de glow in the dark komt erg goed naar voren op zowel de case als controllers. Ook is er voor de PlayStation en Xbox spelers iets leuks. Ze hebben namelijk sinds kort een professionele lijn. De Victrix-lijn bevat aanpasbare controllers die spelers echt de keus geeft hoe ze willen spelen en de controllers willen indelen.