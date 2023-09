[Hands-on] Quadroids – Frustrerend leuk

Een game die je hersenen flink laat kraken.

Tijdens Gamescom mocht ik aan de slag met een geheime game. Bij het bezoeken van deze afspraak wist ik niet wat ik voorgeschoteld zou krijgen. Het bleek uiteindelijk om de game Quadroids te gaan en dat heb ik geweten zeg!

Oogt simpel, is dat zeker niet

Quadroids draait om het besturen van vier verschillende droids tegelijkertijd. Het is een stukje unieke gameplay die ik nog niet eerder was tegengekomen. Op de afbeelding hierboven lijkt het alsof je de game met z’n vieren kan spelen. Echter is het een singleplayergame. Het begint allemaal wel vrij simpel gelukkig. De levels bouwen natuurlijk op in moeilijkheidsgraad.

In het eerste level bestuur je namelijk maar één droid die van links naar rechts, naar onder en weer naar links gaat. Op deze manier leer je de besturing kennen en wen je er ook aan. Ik had hier in het begin nogal problemen mee. Met de onderste L-knop bestuurde je het gedeelte linksboven, met de bovenste L-knop het gedeelte linksonder enzovoorts. Het klonk logisch, maar voelde toch gek tijdens het doorspelen van de levels.

Het ging me echter vrij goed af, tot het punt waarbij je meerdere droids tegelijk moest besturen in verschillende gedeelten van het scherm. Eigenlijk zoals je ook in de afbeelding ziet. Dit was echt frusterend lastig, maar ook wel erg leuk. Deze manier van puzzelen kon ik erg waarderen en had ook echt iets origineels. Quadroids komt in 2023 naar de Nintendo Switch. Helaas is er nog geen precieze releasedatum bekend.