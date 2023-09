[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 36

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Chants of Sennaar

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 (tijdelijk krijg je 10% korting) (tip: probeer ook eens de gratis demoversie!) – 5 september 2023

Chants of Sennaar is een puzzel-avonturenspel waarin je de geheimen achter de fragmenten van het verleden gaat onhullen. In de game verken je een kleurrijke wereld met poëtische omgevingen die geïnspireerd zijn door de mythe van Babel. Daarbij reis je over de eindeloze trappen van een wonderbaarlijk labyrint en onthul je de waarheid van alle geheimen. Gaat het jou lukken om de eeuwenoude talen te ontcijferen?

Fae Farm

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 8 september 2023

In Fae Farm creëer je jouw eigen knusse thuisplek in de betoverende wereld Azoria. In dit avonturenspel met RPG-elementen is meer dan genoeg te doen. Zo kun je jouw eigen huis opbouwen, personages ontmoeten en daarmee sterke relaties opbouwen. Daarbij is het ook mogelijk om manieren te ontdekken om magie te gebruiken. Tevens is Azoria alleen, maar ook samen te verkennen met maximaal drie andere spelers (zowel lokaal als online). Ga jij op avontuur op deze magische plek?

Sprout Valley

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 8 september 2023

In Sprout Valley krijg jij de taak om kat Niko te helpen ontsnappen uit de grote stad en een nieuw leven te beginnen op een eiland. Omdat Niko kennis en passie voor de natuur heeft, ga je van dit eiland de allermooiste plek op aarde maken. Dit doe je onder andere door gewassen te verbouwen, te vissen en te mijnen. Tevens kun je ook allemaal nieuwe recepten maken en verschillende vaardigheden vrijspelen. Daarbij belooft het spel een charmante 2D-pixel uiterlijk en fijne muziek te hebben.

