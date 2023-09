Bekijk de openingsfilm van Star Ocean: The Second Story R

Met het themalied "stella" gezongen door het Japanse muziekduo SUIREN.

Square Enix en Gemdrops hebben het openingsfilmpje onthuld voor hun aankomende actie-JRPG. Het themalied “stella” wordt gezongen door het Japanse SUIREN. Dit muziekduo bestaat uit zanger Sui en toetsenist/arrangeur Ren. De video laat enkele belangrijke momenten uit het verhaal zien. De kleurrijke cast van personages uit de game werden getekend door Yostar Pictures en Albacrow in anime-stijl.

Als je niet bekend bent met Star Ocean: The Second Story R, het is een remake van Tri-Ace’s Star Ocean: The Second Story, de tweede game uit de Star Ocean-serie die oorspronkelijk in 1998 uitkwam voor de eerste PlayStation. We hebben over het verhaal van deze remake en de nieuwe Break en Assault Action-gevechtsmechanismen hier al geschreven. Ook de introductiefilmpjes van een aantal van de talrijke speelbare personages kan je hier terugvinden.

Dit is zeker niet de eerste remake die Square Enix de afgelopen jaren voor de serie heeft gelanceerd. We kregen First Departure R in 2019, waarmee het eerste spel terugkwam. De laatste mainline game is Star Ocean: The Divine Force, dat vorig jaar uitkwam, helaas niet voor Nintendo Switch.

Star Ocean The Second Story R bevat volledig ingesproken scènes. De originele stemmencast is opnieuw van de partij. De componist Motoi Sakuraba zorgde voor een nieuw gearrangeerde soundtrack met enkele nieuwe nummers. Een aantal van die nummers werd opgenomen met een liveband.

Star Ocean: The Second Story R komt op 2 november uit voor Switch. Bekijk hieronder het openingsfilmpje.

Zal jij deze remake voor de eerste keer oppikken of heb je deze reeds gespeeld? Laat het ons weten in de comments.