AK-xolotl was mijn persoonlijke verrassing op Gamescom. Lees hier alles over mijn eerste ervaring met deze game.

Hoewel AK-xolotl al langere tijd is aangekondigd had ik er eerlijk gezegd tot Gamescom nog niet van gehoord. Echter, na mijn speelsessie op Gamescom is het een game waar ik enorm naar uitkijk.

AK-xolotl is een roguelike shooter waarin je speelt als een speelt als een schattige, maar gevaarlijke axolotl. Je bent beroofd van niet alleen je baby’s, maar ook je voedsel. Genoeg redenen dus om op een gewelddadige jacht te gaan.

Na een geweldige opening waarin de achtergrond wordt uitgelegd, door een stem de redelijk wat weg heeft van Sir David Attenborough, kon ik mijn gang gaan met de game.

Na een beetje rondgekeken te hebben in de hub wereld ging ik snel aan de slag met het grootste gedeelte van de gameplay. Iedere poging die je kunt wagen om een level te doorkruisen is anders. Van de vijanden tot de volgorde van arena’s, het blijft een constante verrassing wat je tegen komt. Van explosieve konijnen, tot krabben en van wasberen tot kikkers.

Iedere vijand is anders en heeft andere patronen waardoor je goed op moet blijven letten op wat je tegenover je hebt. Het besturen ging soepel en het was fijn om te zien dat gevaarlijke elementen in de arena’s ook je vijanden konden raken. Sommigen hebben namelijk boobytraps en die gaan ook af op je vijanden.

Aangezien het een roguelike is raak je al je krachten dus kwijt iedere keer dat je dood gaat. Je kunt echter in de hub wereld verschillende wapens aanschaffen die je als start wapen kunt kiezen en in iedere arena speel je wel weer iets vrij. Of het nu extra hartjes zijn, eten, geweldige wapens of één van je axolittles. Na iedere arena kun je een pad kiezen wat bepaald wat je tegenkomt. Iedere keuze is vooraf getoond door middel van een icoontje bij dat pad.

De gameplay voelt als geheel enorm goed aan. Soepel, snel en variërend genoeg om lang leuk te blijven. Het was ver boven mijn verwachting van hoe goed de gevechten, verschillende wapens et cetera waren uitgewerkt.

Wees een goede of slechte ouder

Tijdens mijn sessie had ik één axolittle (één van je baby’s) gevonden. Helaas had ik geen tijd om daar mee aan de slag te gaan. Echter, ze konden mij vertellen dat je deze schattige dieren kunt opvoeden tot ze speelbaar worden. Of, en dit is wel erg luguber, je kunt de levenskracht uit hun kleine lichaampjes zuigen om permanente upgrades te ontvangen.

De game zal vast prima draaien op de Switch, maar waar ik nog geen goed oordeel over kan geven is de besturing. Ik heb de demo namelijk op een pc met muis & toetsenbord gespeeld. Ik denk alleen dat het wel goed zit aangezien de game niet een enorm uitgebreide besturing heeft.