[Hands-on] Go-Go Town! – Word burgemeester van je eigen stad

Wie zei dat burgemeester zijn gemakkelijk zou zijn?

Zitten we naast Animal Crossing en Stardew Valley wel op een nieuwe game te wachten waar je je eigen stad runt? Tijdens Gamescom hebben we dit kunnen uitzoeken met een speelsessie van de game Go-Go town.

Het concept van de game komt je waarschijnlijk bekend voor: word burgemeester van je eigen stad en zorg dat iedereen tevreden is en dat de stad blijft groeien. Inderdaad, de game is duidelijk geïnspireerd op Stardew Valley en Animal Crossing. Maar het is zeker geen simpele kloon!

Een stad om van alles te beleven

Tijdens de speelsessie kon ik me voortbewegen door een stad die speciaal was gemaakt voor deze demo. Wat opvalt is dat de game er kleurrijk en vrolijk uit ziet, wat de een meer zal aanspreken dan de andere. De game heeft humor, is vol ideeën en karakter. Zo kun je de dieren die je tegen komt een high five geven, kom je aliens tegen en kun je dansen in de arcade hal. Een groot pluspunt is de co-op modus, waarin iemand anders op elk moment in de game in kan springen om je te helpen. Een online modus is er voorlopig nog niet, maar dit kan nog veranderen.

De game probeert iets realistischer te zijn dan soortgelijke games. Je kunt maar één groot voorwerp in je hand houden en hebt een beperkt aantal vrije plekken in je tas. In deze game dus geen magische broekzakken. Daarnaast hebben winkels personeel nodig, waarvoor de bewoners van je stad kunnen worden gebruikt. Als je sneller wilt bewegen, kun je ook voertuigen zoals auto’s, scooters en fietsen besturen, maar alleen met de fiets mag je van de weg af.

Go-Go Town staat op de agenda voor het jaar 2024 en zal uitkomen op de Playstation, Xbox, PC en Nintendo Switch. De game lijkt zich te onderscheiden van andere games, maar de definitieve versie zal ons moeten leren hoe de game echt uit de verf komt.