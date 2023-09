Krijgt Warhammer 40K: Boltgun een fysieke versie?

En die moet morgen al uitkomen?

Na een succesvolle digitale release, lijkt het er nu op dat Warhammer 40.000: Boltgun ook een fysieke versie krijgt. Zo viel Nintendo Life op. Het product is namelijk op de Amerikaanse Amazon-webshop beland, met een releasedatum van 5 september. Dat is morgen al!

Warhammer 40:000: Boltgun is een ‘boomer shooter’ die zich afspeelt in het Spacemarine-universum. De game speelt zich af tussen Warhammer 40.000: Spacemarine uit 2011 en Spacemarine II die later dit jaar uit moet komen voor o.a. de pc. De gameplay van Boltgun wijkt wel wat af. Deze titel heeft zich namelijk laten inspireren door klassieke shooters uit de jaren ’90, zoals Doom en Duke Nukem.

Bekijk de uitgebreide gameplay-trailer hier om een idee te krijgen van deze bloederige shooter:

Is dit voor jou een reden om de game te halen? Of had je hem digitaal al gespeeld? Deel jouw mening in de comments.