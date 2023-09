Little Nightmares 3 krijgt geen lokale co-op

Game director Wayne Garland legt uit waarom.

Tijdens Gamescom Opening Night Live onthulde Supermassive Games tot ieders verrassing dat het momenteel werkt aan Little Nightmares 3. De Until Dawn en The Quarry-ontwikkelaar behandelde reeds de verbeterde editie van Little Nightmares 2. Velen dachten dat de serie een lange pauze zou nemen nadat de oorspronkelijke ontwikkelaar Tarsier Studios een nieuwe IP ging ontwikkelen.

Voor het eerst in de serie zal ook co-op worden ondersteund. Echter tot grote teleurstelling van fans is deze functie beperkt tot enkel online. Supermassive is nochtans bekend voor het voorzien van couch co-op in zijn horrorgames. Velen gingen ervan uit dat Little Nightmares 3 dit ook zou hebben. Er was immers aangekondigd dat de game online multiplayer zouden hebben. Bandai Namco-producer Coralie Feniello bevestigde onlangs echter dat dit niet iets is wat het team van plan is te doen.

In een recent interview merkte Feniello op dat “co-op een van de meest gevraagde functies was van de fans”. Dit lijkt logisch, gezien hoe succesvol Supermassive is geweest met Until Dawn, The Quarry en The Dark Pictures Anthology. Nu het met Little Nightmares 3 een nieuw genre aanpakt, zou het geen verrassing zijn als de ervaren ontwikkelaar zijn eigen draai geeft aan deze franchise. Feneillo vervolgde: “Ik denk dat het ook een extra laag aan het spel zal toevoegen, door het je met een vriend te laten ervaren.”

In een gesprek met GamesRadar legt Garland uit waarom echter couch co-op wordt weggelaten uit Little Nightmares III. Dit is wat er op dat front werd verteld:

“We’ve been asked questions about online versus couch co-op. Couch is something that we considered, but again, when you come back to the atmosphere and the immersion that we’re trying to elicit through Little Nightmares, I think it was important for us that we stuck to our online co-op only rather than traditional more party aspects.”

Het is dus zo goed als zeker dat Little Nightmares III geen couch co-op zal bevatten. Uit dit antwoord kunnen we afleiden dat sfeer en immersie heel belangrijk zijn voor de game. Supermassive lijkt dan ook liever te hebben dat je de game alleen in je donkere kamer of woonkamer beleeft en wil er geen party-game van maken.

Little Nightmares 3 staat momenteel gepland om ergens in 2024 uit te komen. Supermassive Games en Bandai Namco hebben ons nog geen concrete datum gegeven.

