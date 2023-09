No Son of Mine komt naar de Switch!

Ben jij klaar voor een nieuwe horror-survival ervaring?

Volgens een eShop listing komt No Son of Mine op 6 september 2023 naar de Switch. Het is een survival-horror game die gemaakt is door Feardemic en Pleasanlty Friendly Games. No Son of Mine werd ongeveer een jaar aangekondigd voor de Switch, en er is nu eindelijk een release datum bekend.

No Son of Mine, een nieuwe hardcore horror ervaring?

Aan de screenshots te zien is de game best wel horror-achtig, dus zeker niet voor de faint-hearted! Het is de bedoeling dat je uit de handen blijft van een vijand die je probeert te pakken. Hij gaat je achtervolgen, terroriseren en opjagen. Het is aan jou om dit te overleven, stealth te gebruiken en verschillende puzzels op te lossen. Kom erachter wat nou de waarheid is van een gruwelijke mysterie die ronddwaalt in deze game. Als je gek bent op horror games is deze game natuurlijk ideaal, maar wat kunnen we nog meer verwachten?

Kom achter de waarheid, of ga dood in schaamte



Confronteer “The Boy” en overwin een onvoorspelbare vijand die overal kan verschijnen



Gebruik technologie in je voordeel en vermijd de confrontatie



Kijk naar “The Lights” of bereid je voor om te vechten



Krijg de mechanica onder de knie, en verbeter je vaardigheden om beter te kunnen overleven

Ben jij er klaar voor om deze horror ervaring aan de gaan? Gaat het jou lukken om de vijand te vermijden en een gruwelijke mysterie te onthullen? No Son of Mine is op 6 september 2023 verkrijgbaar in de Nintendo Switch eShop.