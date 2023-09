Charles Martinet weet niet wat Mario-ambassadeur inhoudt

Charles Martinet legt je piekfijn uit wat Mario-ambassadeur zijn inhoudt, of toch niet?

Recent werd heel jammerlijk nieuws gedeeld. De man achter de bekende stem van Mario stopt ermee. Charles Martinet is sinds het begin de stem van Mario geweest in de Mario-games. Daarnaast heeft hij nog vele andere stemmen ingesproken. Vanaf Super Mario Bros. Wonder zal een ander die rol overnemen. Wie dat is, is nog onbekend. Nintendo of America president Doug Bowser meldde dat ze ook niet van plan zijn voor de release van de game aan te kondigen wie het is. Spelers zullen dus tot de credits van de game moeten wachten om te ontdekken wie de stemacteur is.

Mario-ambassadeur

Charles Martinet gaat voortaan door het leven als Mario-ambassadeur. Echter deed hij op Galaxycon Austin 2023 een opvallende uitspraak.

“I am now a Mario Ambassador. I don’t know what that is yet. I’m not retired as it were, but I’m an ambassador. As we step forward into the future, we’ll all learn exactly what that is.”

Met andere woorden, zelfs Martinet weet zelf niet wat die rol precies gaat inhouden. Best bijzonder als dat nu je nieuwe rol is. Wat we duidelijk is, is dat hij het Mushroom Kingdom gaat vertegenwoordigen over de hele wereld. We zullen vast snel meer horen over wat hij allemaal gaat doen als Mario-ambassadeur. Daarnaast meldde hij dat hij niet stopt als stemacteur. Hij blijft dus andere rollen inspreken, maar helaas niet meer voor personages als Mario en Luigi.

Wat vind jij ervan dat hij niet weet wat Mario-ambassadeur inhoudt? Laat het ons weten in de reacties! Het gehele panel met Charles Martinet kan je hieronder bekijken.