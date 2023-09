[Gerucht] Binnenkort nog een Nintendo Direct

Komt er een Direct aan deze maand? Volgens verschillende insiders wel.

Vorige week verscheen er een speciale Nintendo Direct rondom Super Mario Bros. Wonder. Echter als we verschillende geruchten moeten geloven moet er nog een Nintendo Direct verschijnen deze maand. Terwijl sommigen het nog erg vaag houden, zeggen anderen dat het minimaal voor de Tokyo Game Show moet plaatsvinden. Dat evenement vindt van 21 tot en met 24 september plaats. Universo Nintendo beweert echter zelfs dat het tussen 11 en 15 september zal zijn. Dat is dus volgende week al.

Nintendo houdt eigenlijk ieder jaar een Direct in september met een focus op meerdere games. Of het nu een Mini: Partner showcase of een normale Direct is. Zelfs in jaren met meerdere specifieke showcases voor franchises of games was er wel een Direct. Het is dus op zich geen slechte verwachting dat er weer één komt. Het is alleen nooit een zekerheid met Nintendo.