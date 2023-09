[Hands-on] Harold Halibut – Breng deze game nou eens uit

Een game om in de gaten te houden.

De makers van Harold Halibut zijn nu al meer dan tien jaar bezig. Is dat iets positiefs of niet? Tijdens het hands-on moment leek de game eindelijk richting de eindfase te gaan.

Een richting kiezen was lastig

Dat een ontwikkelaar de tijd neemt, valt meestal te prijzen. Er lijkt dan geen druk te zijn vanuit bijvoorbeeld een uitgever om de game maar snel uit te brengen. Jullie kunnen vast genoeg games noemen die te vroeg zijn uitgekomen. Voor Harold Halibut geldt een beetje het tegenovergestelde. Eigenlijk had hier iemand moeten zijn die knopen had doorgehakt, want dat was het grootste struikelblok bij de ontwikkeling.

De game zelf ziet er namelijk fantastisch uit en het gedeelte van de game wat wij mochten spelen, leek af. Toch vertelden de ontwikkelaars dat ze nog steeds bezig zijn met de laatste eindjes. Ze hadden er moeite mee om de juiste richting te bepalen, zowel qua verhaallijn als qua design. Een verhalende game zoals deze, is op een evenement als Gamescom vaak lastig om te spelen. Je wil eigenlijk volledig in zo’n game duiken, terwijl je daar helaas niet genoeg tijd voor hebt. Over hetgeen wat ik heb mogen spelen, kan ik kort zijn. Houd Harold Halibut in de gaten, want er is zoveel aandacht besteed aan alles. Ik vond het bijvoorbeeld tof dat alle personages een ingesproken stem hebben (die goed klinkt). Daarnaast zagen de gebieden er prachtig uit in een soort stop motion-achtige stijl.

Er is helaas geen releasedatum bekend, maar er werd mij verteld dat er gemikt wordt op eind 2023/begin 2024. Nog even geduld hebben dus!