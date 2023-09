Deze nieuwe Switch (Lite) bundels verschijnen ieder op 20 oktober.

Nintendo heeft zojuist op X(voorheen Twitter) drie nieuwe Switch bundels aangekondigd. Het gaat om een bundel van een reguliere Nintendo Switch met een digitaal geïnstalleerd exemplaar van de game Nintendo Switch Sports en 3 maanden Nintendo Switch Online. Hiernaast zijn er ook nog twee Switch Lite bundels aangekondigd in de kleuren koraal en Turkoois met een digitaal exemplaar van Animal Crossing New Horizens. Deze Switch Lite kleuren bevatten Animal Crossing logo’s op de voorkant en een speciale Animal Crossing print op de achterkant.

Nieuwe #NintendoSwitch-bundels in aantocht!



De #NintendoSwitch Sports-bundel en twee Nintendo Switch Lite-bundels van #AnimalCrossingNewHorizons zijn verkrijgbaar vanaf 20 oktober. pic.twitter.com/UoZmZo1oin — Nintendo Nederland (@NintendoNL) September 5, 2023

De bundels zijn verkrijgbaar vanaf 20 oktober. Er zijn op dit moment helaas nog geen prijzen bekend voor deze nieuwe Switch bundels. Ben jij van plan om één van deze nieuwe bundels in huis te halen? Of wordt dit een leuk Sinterklaas of kerst cadeau voor een vriend of familielid? Laat het weten in de reacties!