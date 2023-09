Nintendo onthult plannen voor de Mario Kart 8 Deluxe en Splatoon 3 Wereldkampioenschappen

Volgende maand zijn de finales van de European Championships en voor de winnaars is er nu wat onthuld.

In oktober is het zo ver, de Mario Kart 8 Deluxe en Splatoon 3 European Championships vinden dan plaats. Dit is voor het eerst in jaren dat Nintendo weer zelf zo’n groot toernooi organiseert en de eerste keer voor Mario Kart.

Hoewel er nog twee kwalificatierondes zijn voor Mario Kart 8 Deluxe zijn de landelijke kampioenen voor Splatoon al bepaald. Tijd om dus alvast te kijken voor na de Europese toernooien. Want Nintendo heeft zojuist onthuld dat de winnaars van de toernooien uitgenodigd gaan worden om in januari 2024 naar Tokio te gaan. Hier zullen de beste spelers van de wereld het mogen uitvechten tijdens de World Championships. Toepasselijk zal dit gebeuren tijdens het Nintendo Live evenement wat dan plaats vindt.