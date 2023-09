[Hands-on] Song of Nunu – Een pareltje

Alles klopte aan deze game tijdens de hands-on!

Als ik een aantal hoogtepunten van Gamescom moet opnoemen, hoort Song of Nunu daar zeker bij. Alleen al voor het enthousiasme van de makers krijgt deze game een hoge waardering.

Complete 3D platformer

Alleen Nintendo kan goede 3D platformers maken toch? Nou, Song of Nunu komt wel heel dicht in de buurt. De game mag misschien niet ontzettend origineel zijn qua gameplay, maar op de één of andere manier valt alles heel mooi samen. Tijdens het spelen kwam ik er bijvoorbeeld al snel achter dat ik een kruising aan het spelen was tussen Super Mario Odyssey en It Takes Two, maar dat is helemaal niet erg. Song of Nunu doet alles goed, is uitdagend genoeg en ziet er daarnaast erg mooi uit.

Tijdens de demo die ik mocht spelen, kwam ik bijvoorbeeld nogal vast te zitten in een aantal puzzels. Nunu speelt namelijk een instrument en kan daarmee geheimen blootleggen. Ik kwam er eerst even niet zo goed achter hoe ik hiervan gebruik kon maken. Gelukkig gaven de makers me af en toe een hint. Naast Nunu’s muzikale vaardigheid kon ook de ijsbeer (Willump) speciale vaardigheden om door bepaalde obstakels te komen. De puzzels werden fijn afgewisseld door actie (verslaan van vijanden of door gebieden klimmen/glijden) en door stukjes verhaal.

Ik kan zelf eigenlijk niet wachten om Song of Nunu te spelen. De game is wel gebaseerd op de wereld van League of Legends, maar dat is het enige volgens de makers. Er zullen herkenbare onderdelen in de game zitten voor de fans, maar Song of Nunu is vooral gericht om nieuwe spelers aan te trekken. Dat is in mijn geval zeker gelukt. De release staat gepland voor de herfst en wordt dus uitgebracht op de Nintendo Switch.