Chants of Sennaar krijgt releasetrailer en gameplaybeelden

Bekijk beide video's in dit artikel!

Vorig jaar kondigde ontwikkelaar Rundisc en uitgever Focus Entertainment in april aan dat Chants of Sennaar naar Nintendo’s hybride console zou komen. Inmiddels is het spel eindelijk verschenen op de Nintendo Switch en om de release te vieren heeft Nintendo gisteren een releasetrailer op haar YouTube-kanaal gezet. Echter blijft het daar niet bij, want er zijn ook al gameplaybeelden van deze game verschenen. Chants of Sennaar is in de Nintendo eShop te koop voor een bedrag van €19,99, maar daar is ook een gratis demoversie te downloaden. Om de volledige titel te downloaden heb je 698 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Chants of Sennaar is een puzzel-avonturenspel waarin je de geheimen achter de fragmenten van het verleden gaat onhullen. In de game verken je een kleurrijke wereld met poëtische omgevingen die geïnspireerd zijn door de mythe van Babel. Daarbij reis je over de eindeloze trappen van een wonderbaarlijk labyrint en onthul je de waarheid van alle geheimen. Gaat het jou lukken om de eeuwenoude talen te ontcijferen?

Weet je nog niet zeker of Chants of Sennaar iets voor jou is? Neem dan eens een kijkje naar onderstaande releasetrailer of gameplaybeelden die afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players!