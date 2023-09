Demoversie van My Little Universe is nu te spelen op de Nintendo Switch

Heeft de Nintendo eShop ook de releasedatum bekendgemaakt?

Zo’n drie maanden geleden kondigde ontwikkelaar Estoty en uitgever SayGames aan dat My Little Universe naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Tot op heden hebben de ontwikkelaar en uitgever nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar wellicht heeft de Nintendo eShop dit wel voor ons gedaan. Het actie-avonturenspel is namelijk al in de Nintendo eShop te vinden met een geplande releasedatum van 5 oktober. Dit zou betekenen dat we de game mogelijk al over een maandje kunnen spelen op de Nintendo Switch.

Echter is dat niet al het nieuws over My Little Universe dat we voor jou hebben. Zoals je misschien wel weet is de demoversie van het spel al een tijdje via Steam te spelen. Echter is de demo van deze titel nu ook op jouw Switch te downloaden, waardoor je alvast even van het spelletje kan proeven. Daarbij zou het spel volgens de Nintendo eShop een bestandsgrootte van 437 megabyte hebben. De prijs blijft daarentegen onbekend omdat deze game vooralsnog niet vooraf te bestellen is.

Pak jouw pikhouweel erbij en creëer jouw eigen planeet!

My Little Universe speelt zich af op een eiland in het midden van de oceaan op een planeet die niet bepaald dichtbij dat van onze ligt. Het personage heeft enkel een pikhouweel bij zich en dus zul je daar mee moeten zien te overleven. Terwijl je bomen omver hakt voor hout en stenen kapot maakt voor metalen en mineralen, transformeer je het kleine stukje land in een volledige wereld. Echter ligt er ook gevaar op de loer, want je kunt namelijk ook allerlei monsters tegenkomen. Gelukkig kun je jouw vrienden uit het echte leven oproepen om jou te helpen, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Gaat het jou lukken om te overleven op deze gloednieuwe planeet?