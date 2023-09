Deze klassieke Game Boy-, NES- en Super NES-spellen komen naar de Nintendo Switch!

Nintendo Switch Online-leden worden vandaag weer in het zonnetje gezet!

Ja hoor, het is weer zover. Vandaag zijn er namelijk weer een paar nieuwe games toegevoegd aan Nintendo Switch Online! Het bijzondere aan deze lading Game Boy- NES- en Super NES-spellen is dat drie van de vier titels nu vertaald zijn in het Engels. Het gaat hier om de spellen Kirby’s Star Stacker voor de Super NES en Downtown Nekketsu March: Super-Awesome Field Day en Joy Mech Fight voor de NES. Echter is er ook ditmaal weer een Game Boy-spel toegevoegd, namelijk Quest for Camelot.

Ben je niet bekend met deze titels? Bekijk dan vooral onderstaande video waarin je gameplay van alle vier de spellen kunt bekijken.

Ga jij vandaag aan de slag met één van deze spellen of heb je helaas geen abonnement op Nintendo Switch Online? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!