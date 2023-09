Eerste aflevering Pokémon: Paldean Winds én Mystery Gift voor Scarlet & Violet

Claim een gratis Cetitan

Welkom in Paldea! De eerste aflevering is uit. Met goeie animatie, humor en de introductie voor de regio begint de serie sterk. Daarnaast hebben Pokémon Scarlet & Violet om de launch van de serie te vieren een speciale Mystery Gift voor je klaarstaan.

Met de code L1KEAFLUTE krijg je een level 50 Cetitan. Deze heeft de Thick Fat/Slush Rush Ability en kent de moves Amnesia, Double-Edge, Body Slam en Ice Spinner. Waarom Cetitan? Daarvoor moet je de aflevering voor bekijken. Overigens hoef je er bij deze code niet snel bij te zijn. Je hebt namelijk tot 31 augustus 2024 om Cetitan te claimen.

Wat vind je van de eerste aflevering? Is het wat je er van had verwacht of mist er toch nog iets? Deel je mening hieronder.