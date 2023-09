Ultimate Ninja Storm is terug, maar brengt het wat nieuws naar de tafel?

Het is alweer zeven jaar geleden dat de vorige Ultimate Ninja Storm is verschenen (latere Switch-versies niet meegerekend) en ondertussen is er veel anders geworden in de wereld van de ninja’s. Naruto heeft kinderen gekregen en de volgende generatie ninja’s is aan de beurt om de wereld veilig te houden. De franchise staat echter wel op een lager pitje met de manga die maar één keer per maand uitkomt in plaats van wekelijks en een anime die flink van de manga afwijkt door veel extra verhaallijnen toe te voegen. Hierdoor kostte het veel ook een flinke tijd om te wennen aan de sequel.

Echter, dit jaar is het 20-jarig jubileum van de anime dus tijd om de five nations en hun vijanden weer van stal te halen. Met een mix van nieuw en oud belooft het een enorme lading fanservice te worden. Is de game wat vernieuwd of zitten we te kijken naar hetzelfde spel met een aangepaste verhaallijn en meer personages?

Hoewel ik in mijn beperkte tijd met het spel tijdens Gamescom niet alles heb kunnen proberen, zo was de demo alleen de 1 vs 1 gevechten. Ik heb dus niets kunnen zien van de scènes of de verhaallijn. Helaas waren de gevechten vooral meer van hetzelfde. De mechanics voelen exact aan alsof ik de PS4-spellen aan het spelen was. Net als de vorige generatie maakt iedere speler een team van drie personages waar je tussen kan wisselen met ieder eigen moves. Met behulp van basisaanvallen, combo’s, ninja tools en speciale aanvallen is het doel om de levensbalk van één van de tegenstanders leeg te krijgen. Hoewel je er dus maar één hoeft leeg te krijgen kunnen spelers wel van personage wisselen binnen hun team en heeft ieder personage een eigen levensbalk.

De besturing en moves zijn ook totaal niet lastig om te gebruiken, maar dat maakt ze niet minder vet om te zien. Ultimate Ninja Storm-games zijn een stuk minder complex dan spellen als Street Fighter voor gave combo’s, maar om echt goed te zijn moet je toch flink wat oefenen. Het voelde aan één kant dus heerlijk vertrouwt, maar ik had toch graag wat vernieuwing in de algemene gameplay gezien voor veteranen van de serie. Wie weet zitten die in de volledige game.