Nieuwe Teenage Mutant Ninja Turtles-game aangekondigd

Een TNMT-game in de wereld van de film TMNT: Mutant Mayhem!

Sinds kort draait de film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem in de bioscoop. De film blijkt een grote hit te zijn. Nu is aangekondigd dat er een game gaat komen gesitueerd in diezelfde wereld van de film. Uitgever Outright Games zal in samenwerking met Nickelodeon en Paramount Consumer Products deze game op pc en consoles uitbrengen. De game wordt in 2024 verwacht. Een titel is op dit moment nog niet bekend. Dat zal pas later naar buiten gebracht worden.

Deze nieuwe TMNT-game speelt zich maanden na de gebeurtenissen in de film af. Je zal als de Turtles kunnen spelen en moeten vechten tegen een nieuwe “mutant”-dreiging. Dit alles zal in dezelfde unieke artstijl zijn als de film.

Ben jij fan van TMNT? Heb je de film al gezien en kan je niet wachten op deze game? Laat het ons weten in de reacties!