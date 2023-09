Sea of Stars schiet jaardoel in de eerste week al voorbij

Meer dan 250.000 keer verkocht in een week tijd!

Het goede nieuws blijft maar komen voor de retro-RPG Sea of Stars. De game heeft een lange ontwikkeling achter de rug en kwam onder goede hype uit. En dat bleek. In de eerste 24 uur werd de game al meer dan 100.000 keer verkocht!

Mocht je nog twijfelen of deze moderne klassieker wat voor jou is dan is het nu misschien het checken waard. Op X werd nu een nieuwe update geplaatst over het succes van de game. Het team had namelijk verwachtingen voor het jaar en hoeveel ze zouden verkopen, en dat doel bleek al behaald te zijn in de eerste week. Wat een prestatie, 250.000 keer verkocht. Dit is natuurlijk wel van alle platformen bij elkaar genomen.

We had projections for the first year, but it only took you all a single week.



Thank you 🥲 pic.twitter.com/8c4zUtNeTq — Sea of Stars (@seaofstarsgame) September 5, 2023

Persoonlijk heb ik het spel nog niet kunnen proberen, maar met alle lof om het spel heen is het erg moeilijk om niet een beetje nieuwsgierig te zijn geworden. Wat zijn jullie ervaringen met de game, positief of negatief? Is het een aanrader? Deel je mening en beleving hieronder.