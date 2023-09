Speciale onderzetters voor Animal Crossing: New Horizons in de My Nintendo Store

Voor 700 platina punten is die van jou

In ander game-gerelateerd nieuws heeft My Nintendo Store nu een nieuwe aanbieding. Voor welgeteld 700 platina punten kun je namelijk leuke onderzetters kopen van Animal Crossing: New Horizons. Specifiek met als thema het geliefde koffie café The Roost van Brewster.

Vorig jaar kreeg Animal Crossing ook al leuke beloningen in de vorm van cadeaupapier en een stickervel. En recent ook al het nieuws dat er hoogstwaarschijnlijk LEGO-sets van de game komen. Met andere woorden, genoeg dingen naast de games zelf om je onder te dompelen in de comfy sfeer.

Mocht je nu benieuwd zijn dan kun je de set hier terug vinden. Het gaat om vier metalen onderzetters met zogeheten EVA-vulling en worden geleverd in een mooi bewaarblik. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de onderzetters snel vergaan. Ga jij de onderzetterset halen of past dat toch niet goed met het thema van je woning?