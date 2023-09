Zelda: Tears of the Kingdom krijgt geen DLC

Deze laatste Zelda-titel zou al compleet genoeg zijn.

In een recent interview met het Japanse Famitsu heeft de producer van Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, bevestigd dat er momenteel geen plannen zijn voor DLC. Aonuma vindt dat het team al het mogelijke heeft gedaan in de gigantische wereld van Tears of the Kingdom. Daarom zijn er geen concrete plannen voor om het even welk soort DLC-pakket. Dit in tegenstelling tot Breath of the Wild, dat wel substantiële extra content kreeg.

Aonuma: “Op dit moment zijn we niet van plan om deze keer extra content uit te brengen, omdat we het gevoel hebben dat we er alles aan hebben gedaan om plezier te creëren in die wereld. We hebben besloten om dit een vervolg op het vorige spel te maken, omdat we het gevoel hadden dat het waardevol was om een nieuw soort spel in die Hyrule-setting te ervaren. Als we voldoende redenen kunnen vinden, zouden we kunnen terugkeren naar diezelfde wereld. Dit kan als een vervolg of een volledig nieuwe titel zijn. Ik denk dat het iets heel anders wordt, en ik hoop dat jullie ernaar uitkijken.”

Zelda-regisseur Hidemaro Fujibayashi sprak in het Famitsu interview met de volgende woorden:

Fujibayashi: “Ik weet niet wat het volgende zal zijn, maar ik ben al aan het nadenken over wat de “volgende leuke ervaring” zal zijn. Welke vorm die zal aannemen, kan ik alleen maar zeggen dat we dat op dit moment nog niet weten. We zijn erg dankbaar dat zoveel klanten “Tears of the Kingdom” zo lang en diepgaand hebben gespeeld, dus we zullen ons best doen om de volgende titel nog leuker te maken.”

Dit zal waarschijnlijk de fans wel teleurstellen. Het sluit nog niets definitief uit, maar het lijkt wel heel onzeker dat er DLC komt.

There will be no DLC for The Legend of Zelda Tears of the Kingdom!



"We have no plans to release additional content this time, but that is because we feel like we have done all we can do to create play in that world" – Zelda TOTK Producer, Eiji Aonumahttps://t.co/1SmvIwPl21 pic.twitter.com/Xxxowea2AS — Genki✨ (@Genki_JPN) September 6, 2023

Tears of the Kingdom speelt zich af na de gebeurtenissen in Breath of the Wild. De titel kreeg in onze review een perfecte score. Ben jij teleurgesteld dat er geen DLC komt? Laat het ons weten in de comments.