Atari heeft Days of Doom voor de Switch aangekondigd

Lukt het jou om alle hordes te verslaan?

Atari heeft zojuist Days of Doom aangekondigd voor de Nintendo Switch. Dit is het volgende deel van de originele reeks. Naar verwachting zal de game eind 2023 beschikbaar zijn voor de Switch. Days of Doom is een tactische turn-base Roguelite game en is ontwikkeld door SneakyBox.

Een avontuur in een post-apocalyptische wereld

Days of Doom is een game die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld vol met unieke personages, onvoorspelbare vijanden en intensieve gevechten in een griezelige omgeving. In deze wereld komt er van alles op je af waarmee je zult moeten vechten. Denk hier bij aan zombies, overvallers, zombieovervallers en gemuteerde hagedissen. Je begint aan een meeslepende reis om er voor de zorgen dat je het middelpunt van het gebied bereikt. Natuurlijk kom je daar niet zomaar, je zult je moeten manoeuvreren door hordes met zombies en andere bedreigende vijanden.

Gelukkig ga je niet alleen het avontuur aan, je hebt een bescheiden groepje overlevenden met unieke kwaliteiten en wapens die je gaan helpen door deze ellende heen te komen. Je zult een slimme strategie moeten bedenken om de hordes té slim af te zijn. Hiervoor is het beheersen van turn-based gevechten erg belangrijk. Elke class beschikt over unieke vaardigheden die je nodig bent om het gevecht te kunnen winnen. Er is bijvoorbeeld een class genaamd Pyro die alle vijanden in vuur en vlam kan zetten.. we zijn natuurlijk dol op gebarbecuede zombie. Daarnaast is er ideale duo class die Hydromancer en Thrasher heten. Deze twee verdrinken de vijanden en zorgen voor een opwindende verassing.

Er zijn in ieder geval genoeg strategieën en classes die je kunt inzetten tijdens de gevechten met al deze griezelige vijanden en hordes. Vooral het leren van handige combinaties gaat cruciaal zijn tijdens het spelen van deze game. Bereid je wel voor op een game vol met verassingen want iedere run die je doet in Days of Doom is uniek. Iedere run is volledig onvoorspelbaar en daardoor is het zeer interessant en lichtelijk verslavend om te blijven spelen. De game duwt je daardoor wel in het leren omgaan met onverwachte vijanden en momenten, hierdoor kun je snel je vaardigheden verbeteren.

Kenmerken van Days of Doom

Prachtig geanimeerde en handgetekende kunst die het leven van een post-apocalyptische omgeving tot leven brengt.



Acht verschillende karakter classes, met elke class normale en unieke vaardigheden.



Tien verschillende soorten vijanden, van zombies tot dodelijke overvallers en gemuteerde reptielen.



Meer dan 50 verschillende en willekeurige gebeurtenissen.



Ruim 70 verschillende items en runes die je kunt verzamelen en gebruiken.



Roguelite-voortgang: dit betekend dat iedere run uniek is, maar je houd gelukkig wel je voortgang van al je upgrades, statistieken en vaardigheden.



Originele orkestrale soundtrack van Jelle Dittmar.

Bekijk hier onder de eerste trailer die Atari heeft vrijgegeven van Days of Doom: