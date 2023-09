Evil Nun: The Broken Mask aangekondigd voor Switch

Pas op voor de non met de hamer!

Ontwikkelaar Keplerians heeft aangekondigd dat Evil Nun: The Broken Mask naar Switch komt. Op dit moment is er geen info over een officiële releasedatum.

Het spel begint waarin je bent geselecteerd om deel te nemen aan een religieus zomerkamp. Normaal is dit de ideale plek om vrienden te maken en de zomer door te brengen. Zodra je echter aankomt, realiseer je je dat het een hoax is. Je wordt opgesloten in een vervallen school die bewaakt wordt door een kwaadaardige non. Je enige doel in deze horrorgame is om aan haar zien te ontsnappen, want ze straft kinderen met haar gigantische hamer. Gaandeweg ontdek je ook dat je niet het enige kind bent dat vastzit.

Ontsnappen aan deze nachtmerrie kan je door het oplossen van allerlei puzzels en missies. Je zal heel veel stealth moeten gebruiken en je vaak verstoppen voor deze non, maar je kan ook het gevecht aangaan. Tijdens de achtervolgingen in de school kan je kauwgomballen schieten en allerlei boobytraps activeren. Elke confrontatie zal anders zijn. De AI van de non zal je verrassen, want je bent nergens echt veilig.

Bekijk de nieuwe aankondigingstrailer voor de stealth-adventure horrorgame Evil Nun: The Broken Mask.

Durf jij de uitdaging aan om te ontsnappen aan deze bloeddorstige non? Laat het ons weten in de comments.