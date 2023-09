Gargoyles Remastered heeft een releasedatum

Beleef deze topper in een vernieuwd jasje!

De jaren 90-game heeft een oppoetsbeurt gekregen met flink wat leuke extra’s. Gargoyles Remastered eert de trouwe fans van weleer en verwelkomt nieuwe!

Blijft trouw aan het bronmateriaal

Wees gerust, de game blijft trouw aan het origineel, maar kent een aantal leuke toevoegingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om naadloos te wisselen tussen de oude graphics en de vernieuwde graphics. In de trailer wordt dat mooi in beeld gebracht. Daarnaast is er de mogelijkheid om gameplay terug te spoelen. Het maakt de game misschien iets eenvoudiger, maar zo’n functie hoef je natuurlijk niet te gebruiken.

Tot slot heeft deze geremasterde game ook een opgepoetste soundtrack! Luister maar.

Gargoyles Remastered verschijnt op 19 oktober. Ga jij de game in huis halen?