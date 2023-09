[Gerucht] Komt er een Star Fox-film met Chris Hemsworth?

Ditmaal geen hardware gerucht, maar een filmgerucht. Er komt mogelijk een Star Fox-film.

In een nieuw artikel van Giant Freaking Robot wordt er beweerd dat Illumination met Nintendo samenwerkt aan een Star Fox-film. Dit hebben ze van, volgens hun, bewezen betrouwbare bronnen die meer van het project zouden weten. Zoals altijd: er is nog niets bevestigd dus pak het zout er gerust weer bij.

Hoewel er geen releaseperiode aan vastgezet wordt, wisten de bronnen wel al aan de site te vertellen dat de bekende acteur Chris Hemsworth de stemrol van Fox McCloud op zich moet gaan nemen. De acteur is het beste bekend van zijn vele Marvel-films waarin hij de dondergod Thor speelde.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten zijn over filmische vertellingen van Star Fox. Zo deed er jaren terug al een verhaal de rondte dat CollegeHumor iets aan het maken was rondom Star Fox. Toch is het bijzonder dat Star Fox zo snel op het lijstje zou staan.

Hoewel er na het succes van de Super Mario Bros. Movie sowieso meer films aan zaten te komen, is het bijzonder en opvallend als Nintendo zo snel al aan een Star Fox-film begint. De franchise is namelijk de laatste jaren amper onder de aandacht geweest vanaf Nintendo en de laatste game, Star Fox Zero, was een grote flop. Mogelijk dat Miyamoto en de rest van Nintendo hopen de populariteit met een film omhoog te krikken.