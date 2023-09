[Gerucht] Nintendo werkt aan een MR-bril met Google

Nintendo doet mogelijk een nieuwe poging naar Mixed Reality/Virtual Reality. Althans, volgens een gerucht.

Dat iedereen zit te wachten op nieuws van een Switch opvolger is wel bekend en de geruchten vliegen dan ook ondertussen geregeld langs. Zeker nu steeds meer ontwikkelaars toegang krijgen tot een devkit. Echter, volgens een nieuw gerucht werkt Nintendo aan nog een tweede systeem. Deze leak komt van iemand die al een jaar voor de onthulling de naam van Metroid Dread onthulde, dus is in elk geval eerder correct geweest. Toch: neem het met een korrel zout en neem niets 100% aan tot Nintendo het onthult.

Volgens de leaker, Nash Weedle, werkt Nintendo dus samen met Google aan een Mixed Reality bril in samenwerking met Google. Dit aangezien in het volgens Nash gemaakte prototype er gebruik wordt gemaakt van displays van Raxium, een bedrijf wat van Google is.

Het apparaat moet voor thuisgebruik zijn en dus niet een nieuwe generatie voor hun ritten in Super Nintendo World en zal los moeten staan van de Switch 2.

🔥Leak Express: Nintendo ya tiene un prototipo en pruebas de unas gafas “VR”



– Hardware independiente de Switch 2

– Realidad mixta

– Uso doméstico, no para parques temáticos

– Pantalla MicroLED

– Sorprendentemente Google está involucrada de alguna manera en el desarrollo pic.twitter.com/e60yNchmsy — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) September 3, 2023

De laatste keren dat Nintendo met Extended Reality bezig was (de verzamelnaam voor Virtual Reality, Mixed Reality en Augmented Reality), verliepen niet heel geweldig. Zo verkocht de LABO set niet geweldig en de laatste poging daarvoor is de beruchte Virtual Boy. De headset die zo slecht scoorde dat die in Europa officieel nooit is uitgebracht.