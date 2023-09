[Gerucht] Switch 2 demo’s getoond aan ontwikkelaars op Gamescom

Waarschiinlijk toch een release tegen eind 2024.

Op Gamescom 2023 konden demo’s van Pikmin 4 en Super Mario Kart 8 Deluxe worden gespeeld. Maar achter de schermen had Nintendo dan blijkbaar toch meer in petto.

Volgens Eurogamer zouden ontwikkelaars achter gesloten deuren presentaties hebben gekregen van de Switch 2. Belangrijke partners zouden daarbij technische demo’s te zien hebben kregen van hoe de nieuwe console zou draaien. Dit alles bevestigt eerdere berichten over Square Enix, alsook geruchten dat de nieuwe hardware naar verwachting tegen eind 2024 op de markt zou komen.

De speculaties over een Switch-opvolger zijn dit jaar echt wel in een stroomversnelling geraakt. Uit informatie tijdens de zomer zou de opvolger van de Switch een draagbare modus krijgen die vergelijkbaar is met de huidige console. Het apparaat zou ook mogelijks gebruik maken van een LCD-scherm.

Welke waren die technische demo’s dan?

Eén Switch 2-demo zou een opgevoerde versie van de Switch lanceringstitel Zelda: Breath of the Wild zijn geweest. Een specifieke versie zou ontworpen zijn om de krachtigere specificaties uit de Switch 2 te tonen. Het zou wel maar gaan om een demo. Er wordt niet gesuggereerd dat deze titel opnieuw zou worden uitgebracht.

Een bron van Video Games Chronicle beweerde dat Nintendo ook een technische demo liet zien van Epic’s “The Matrix Awakens Unreal Engine 5”. Deze werd oorspronkelijk uitgebracht in 2021 om de kracht van PlayStation 5 en Xbox Series X te laten zien.

De demo zou zijn uitgevoerd met behulp van Nvidia’s DLSS upscaling-technologie, met geavanceerde ray tracing en visuals die vergelijkbaar zijn met de huidige generatie consoles van Sony en Microsoft.

Nintendo gaf geen commentaar toen ze werden benaderd voor een reactie. Het blijven echter geruchten, weliswaar heel boeiende.