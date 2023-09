“Opening Movie” gedeeld van Sympathy Kiss

Een otome die zich afspeelt op de werkvloer!

Afgelopen juli kondigde Idea Factory International meerdere otome-games aan. Een daarvan is Sympathy Kiss. Deze zal begin 2024 verschijnen voor de Nintendo Switch. Naast de digitale versie zal er ook een fysieke versie te koop zijn. Liefhebbers kunnen kiezen tussen de normale versie of een Limited Edition. Wat de Limited Edition zal bevatten wordt later bekendgemaakt. Evenals wanneer de pre-orders voor die versie opengaan. In de tussentijd kan je alvast genieten van de “Opening Movie”. Deze is zojuist gedeeld op YouTube en kan je hieronder bekijken.

Sympathy Kiss speelt zich af op het werk met vele slice-of-life-momenten. Je speelt als Akari Amasawa die werkt voor het bedrijf Estario. Ze krijgt als opdracht om nieuw leven in de app Estarci te blazen. Echter zal de app binnen zes maanden gestopt worden als er geen verandering in het succes komt. Veel passie heb je niet voor de opdracht, maar wie weet vind je het wel op een andere plek op de werkvloer. Er zijn namelijk zes personages waarmee je een romance aan kan gaan.

Naast deze mooie trailer zijn er ook CGs en andere afbeeldingen gedeeld. Dat geeft al een goed beeld van hoe de game gaat zijn. Hoe lijkt jou Sympathy Kiss? Laat het ons weten in de reacties!