ReedPop organiseert niet langer de E3

De ESA wil de beurs volledig herstarten in 2025.

ReedPop het bedrijf achter grote game evenementen als PAX en de New York Comic-Con zou dit jaar al de E3 organiseren. Dit ging echter niet door. Vandaag is door GamesIndustry.biz bekend gemaakt dat deze organisatie niet meer samenwerkt met de ESA en ze volgend ook geen editie zullen organiseren. Hoewel de plannen voor een E3 in 2024 nog niet zijn gecanceld heeft de ESA aan de LA convention centre vermeld dat de show daar niet zal plaatsvinden. Dit wil niet zeggen dat de E3 van 2024 weer een online evenement wordt, maar als er een fysieke E3 komt, dan gebeurt dit op een andere locatie.

De twee bedrijven hebben gemeld dat hun scheiding een “wederzijds besluit” was, nadat ReedPop eerder een meerjaren contract had ondertekend om de beurs te organiseren. Volgens GamesIndustry.biz is de ESA van plan om de beurs “compleet te herstarten in 2025”. Het is echter nog niet duidelijk wat de organisatie hier precies mee bedoelt.

ReedPop’s baas evenement baas Kyle Marsden-Kish heeft vermeld dat zij de ESA’s “toewijding aan de gamesindustrie als geheel” erg waardeert. Ze kijkt daarom erg uit naar de toekomst van het evenement.

“kijken we ernaar uit om de evolutie ervan te zien en waar de ESA mee naartoe gaat”. Kyle Marsden-Kish

Het is nog even afwachten voor we echt weten wat de ESA voor de toekomst van de E3 in petto heeft. Met een andere locatie en een complete herstart (nieuwe versie) van de beurs zijn de ambities voor de organisatie in ieder geval hoog! We zullen zien wat het wordt