Vijf nieuwe liedjes van Just Dance 2024 Edition bekendgemaakt

Het officiële YouTube-kanaal van Just Dance heeft een aantal dansjes voor ons geüpload!

Een paar maanden geleden kondigde Ubisoft tijdens hun presentatie niet geheel onverwacht het allernieuwste Just Dance-spel aan. Dit dansspel, genaamd Just Dance 2024 Edition, verschijnt op 24 oktober, maar tot dusver waren er nog niet heel veel nummers bekendgemaakt. Tot nu dan. Gisteravond verschenen er namelijk zes video’s op het officiële YouTube-kanaal van Just Dance. Daardoor zijn eindelijk ook meteen vijf nieuwe liedjes bekend. Het gaat om de volgende nummers:

Butter van BTS (Extreme Version)

Shine a Little Love van The Sunlight Shakers

Gimme More van Britney Spears + (Extreme Version)

Calm Down van Rema

It’s the Most Wonderful Time of the Year van Andy Williams

Wil je graag kennis maken met de eerder bekendgemaakte liedjes? Klik dan hier.

Ben je benieuwd geworden hoe de dansjes eruitzien? Neem dan een kijkje naar onderstaande video’s!