[Gerucht] Nieuwe F-Zero game op komende Nintendo Direct

De komende Direct zou volgende week al zijn.

De geruchten over de Nintendo Switch 2 zijn nog niet koud, nu ligt er ook een mogelijke komst van een nieuwe Nintendo Direct in het verschiet.

Na een speciale Direct te hebben gewijd aan de komst van Super Mario Bros. Wonder, zou Nintendo wel eens klaar kunnen zijn om meer details te geven over de aankomende games die naar Nintendo Switch komen. Volgens een nieuw gerucht zou er onder die games ook ruimte kunnen zijn voor de felbegeerde terugkeer van een IP die erg geliefd is bij fans.

Dit wordt gesuggereerd door de bekende leaker die actief is op sociale media Pyoro. Deze is over het algemeen goed op de hoogte is van dergelijk niews. Volgens Pyoro zou er volgende week een Nintendo Direct komen. Tijdens de show, zo beweert de leaker, zou er nieuws komen over een game met “een bepaalde MATLAB-functie”. Een cryptische omschrijving, maar de community heeft die echter binnen een paar minuten opgelost. Het zou in verband gebracht kunnen worden met de wiskundige functie van F-Zero. Is die serie echt klaar om terug te keren?

Voorlopig zit er niets anders op dan te wachten op de mogelijke aankondiging van een nieuwe Nintendo Direct. Het is niet de eerste keer dat er online geruchten de ronde doen over de aankondiging van een nieuwe F-Zero, waarvan het laatste hoofdstuk dateert uit het lang vervlogen 2004.

Gaat het om een nieuwe game of om een remaster van F-Zero GX? Wat denk jij? Laat het ons weten in de comments.