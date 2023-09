[Hands-on] Kingdom Eighties & Pizza Possum

Twee hele verschillende games, welke kies jij?

We mochten tijdens de afspraak bij uitgever Raw Fury met twee games aan de slag. Laten we Kingdom Eighties en Pizza Possum eens met jullie doornemen.

Kingdom-games

Misschien niet bij jullie allemaal bekend, maar Kingdom Eighties hoort bij een al wat langere serie aan games uit de Kingdom franchise. De eerste paar delen kwamen vooral uit op Steam, maar het derde deel Kingdom: Two Crowns is ook op de Nintendo Switch uitgekomen. Je kunt de games het beste vergelijken met de tower defense-games van vroeger. Alleen met een tof verhaal eraan toegevoegd. In dit nieuwe deel is dat niet anders.

Tijdens de korte demo op Gamescom kon ik al even de sfeer proeven van deze Kingdom-game in de sferen van de jaren 80. De muziek en de omgevingen zagen er heel mooi uit. De artstijl doet misschien een beetje denken aan Octopath Traveler (met veel minder budget). Ik heb in ieder geval erg genoten van de gameplay. Ik was, en ben nog steeds, groot fan van tower defense-games. Jammer genoeg ben ik de laatste tijd geen games in dit genre meer tegengekomen. Voor mij was Kingdom Eighties daarom een welkome verrassing!

Pizza Possum

Deze afspraak bestond uit het bezoeken van twee games van dezelfde uitgever. Daarom ga ik ook nog iets vertellen over deze grappige indiegame. In Pizza Possum draait het om samenwerking of juist niet. Het doel is in ieder geval om zoveel mogelijk te eten zonder gepakt te worden door de bewakers. Door steeds meer te eten, ontgrendel je doorgangen naar nieuwe gebieden. De uitdaging is dus om niet gepakt te worden. Gebeurt dit toch, dan kan degene die meespeelt ervoor zorgen dat je weer vrijkomt.

Het idee is ontzettend leuk, de wereld ziet er kleurrijk en mooi uit en de muziek maakt het af. Jammer genoeg is het echt een vrij korte game. Pizza Possum draait vooral om plezier maken met z’n tweeën. Ik ben alleen benieuwd voor hoelang. Het is even afwachten wat de prijs zal zijn. Voor een klein bedrag is dit een vermakelijke game voor tussendoor. Vanaf 28 september kunnen we ermee aan de slag!

Als je zou moeten kiezen, welke game spreekt jou dan het meest aan?