Puzzel game Freaky Trip komt naar de Switch

Ben jij klaar voor een apart avontuur?

Developer RedDeerGames heeft zojuist aangekondigd dat de splinternieuwe puzzelgame Freaky Trip naar de Switch komt. Naar verwachting zal de game ergens in oktober dit jaar beschikbaar zijn. Als je gek bent op onvoorspelbare en uitdagende puzzels dan is dit de ideale game voor jou!

Lukt het jou om Cockapoo te redden?

Freaky Trip is geen normaal puzzelspel, je gaat op een hele gekke reddingmissie. Het is de bedoeling dat je de grote liefde van Salcy gaat redden genaamd Cockapoo. Tijdens deze missie kom je verschillende logische maar ook vrij aparte puzzels tegen die je zult moeten oplossen. Het is belangrijk dat je de omgeving goed in de gaten houd, want er kunnen nog wel eens een aantal nuttige dingen rondzwerven.

De puzzels in Freaky Trip zijn niet zo gemakkelijk als het lijkt. Je zult soms van het “normale” pad moeten afwijken en onvoorspelbare dingen moeten uitproberen. Er zijn verschillende niveaus qua puzzels en dat betekend dat soms de meest rare antwoorden en oplossingen juist zijn. Gelukkig kun je wel om hulp vragen als je er totaal niet uit komt.

Freaky trip, een avontuur met aparte figuren?

Tijdens het avontuur die je samen met Salcy gaat beleven ontmoet je hele aparte personages. Deze personages hebben ook je hulp nodig en als het je lukt om ze te helpen krijg je een beloning. Soms zien ze er zo apart uit dat ze niet eens echt lijken.. of toch wel?

Freaky Trip klinkt misschien wat griezelig maar je komt in een kleurrijke wereld terecht met een cartoonachtige uitstraling. In deze game zijn er maar liefst 14 verschillende niveaus met aparte verhalen. Ben jij er klaar voor om je tussen de vermakelijke personages, de cartoonachtige wereld en (on)logische puzzels te manoeuvreren?

Bekijk hieronder de splinternieuwe trailer van Freaky Trip:

Freaky Trip komt rond oktober 2023 naar de Nintendo Switch. Ben jij al klaar voor dit aparte puzzel avontuur? Laat het ons weten in de reacties!