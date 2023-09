The Pale Beyond komt naar de Switch

Overleef in de bevroren wildernis.

UItgever Fellow Traveller en ontwikkelaar Bellular Studios hebben aangekondigd dat survival exploration game The Pale Beyond naar de Switch komt. De game kwam eerder dit jaar naar Steam, waar het zeer positieve reviews kreeg. Binnen een maand kunnen we kijken of dit gerechtvaardigd is, de game heeft een releasedatum gekregen van 6 oktober. Hieronder kun je alvast de oude launch trailer bekijken.

The Pale Beyond verteld het verhaal van een schip dat vast is komen te zitten in het ijs, ver van de bewoonde wereld. Het volgt het spoor van een schip dat al eerder ten onder is gegaan en het lijkt er sterk op dat jullie zijn lot achterna gaan. Met het verdwijnen van de kapitein ben jij nu diegene die de overgebleven grondstoffen moet beheren en de veiligheid en het moreel van je crew probeert te verzien. Maar naarmate het verhaal vordert en de poolwinter dichterbij komt hebben je keuzes steeds grotere gevolgen…