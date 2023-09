Launch trailer viert westerse release ANONYMOUS;CODE

Weet jij het juiste einde te vinden?

Het is eindelijk zover: visual novel ANONYMOUS;CODE is sinds deze week beschikbaar in het westen. Het is het nieuwste deel in de Science Adventure-serie en is geschreven door o.a. Chiyomaru Shikura, de schrijver van Steins:Gate. Om de release te vieren heeft Spike Chunsoft nog even een gloednieuwe trailer online gezet, waarbij de game nog even flink in het zonnetje wordt gezet. De trailer kun je hieronder bekijken.

ANONYMOUS;CODE is onderdeel van de Science Adventure-serie. Het speelt zich af in 2037 in Nakano, Tokio. Pollon Takaoka is een hacker die zijn vaardigheden moet gebruiken om de wereld en een meisje te redden. Hij is namelijk met een meisje op de vlucht en moet ontdekken hoe hij het juiste einde om de wereld te redden op krijgen. Verwacht in elk geval een hoop zaken die op de echte wetenschap zijn gebaseerd met een vleugje fantasie.