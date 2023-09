[Hands-on] Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh

Een Kuifje zoals ik die graag wil zien. Eentje met boordevol actie, puzzels en ontdekkingen. Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh leek dit allemaal te hebben. Tijdens Gamescom kreeg ik genoeg tijd om een aantal levels te spelen.

De game is bijna klaar!

Uitgever Microids nam ruim de tijd om ons dit Kuifje avontuur te laten zien. Eén van de ontwikkelaars stond naast mij terwijl ik aan de slag mocht met een aantal levels. Vol trots vertelde hij dat ze nauw hebben samengewerkt met de familie Hergé (de bedenker van Kuifje). De game blijft daarom erg trouw aan de stripboeken. Tijdens het opstarten van de demo gingen er wel wat dingen mis. Hierdoor kon ik toevalligerwijs ook een level kort zien die nog helemaal niet af was, maar die zich afspeelde in de woestijn.

Uiteindelijk startte mijn demo in een Egyptische tempel. Hier mocht ik direct starten met het oplossen van een puzzel. De toegangsdeur was nog gesloten en die moest natuurlijk opengemaakt worden. Het puzzelelement zat hem in het juist aankleden en positioneren van Egyptische goden. De standbeelden moesten matchen met de hiërogliefen op de deur. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, maar vanwege de tijd hielp de ontwikkelaar mij een beetje. Na het ronddraaien van de standbeelden, moest ik nog op zoek naar een aantal relikwieën. Echter kwam er een bug aan het licht, want hoe netjes ik ook alles had gedaan, de deur ging niet open. Hier werd meteen melding van gemaakt.

In het volgende gedeelte van de demo moest ik een vliegtuig door een smalle bergpas zien te manoeuvreren. Het ging de eerste paar keer niet goed, maar dat kwam vooral door de besturing waar ik even aan moest wennen. Na wat bemoedigende kreten van de ontwikkelaar lukte het mij uiteindelijk om zonder kleerscheuren door het level te komen. Leuk om te zien dat er veel variatie is in de gameplay, want dat zag ik in mijn laatste level opnieuw.

Het laatste stukje van de demo bestond eigenlijk uit twee delen. In het eerste deel keek ik naar een soort cutscene. Hier liep Kuifje op een schip en leek het alsof ik naar een aflevering zat te kijken. Het verhaal over de zoektocht naar de Egyptische schat werd wat meer uitgediept. Tegelijkertijd was ook dit gedeelte interactief, want tijdens de scene ontstond er een vechtpartij. Hier moest ik met een aantal knoppencombinaties flink wat klappen uitdelen. Het is een leuk detail, want zelfs in de verhalende stukjes blijf ik als speler actief. In het tweede deel van dit level moest ik weer een puzzel oplossen. Deze puzzel was weer totaal anders dan wat ik in de tempel moest doen. Hier moest ik een kluis zien open te krijgen met een cijfercombinatie. De hints lagen verborgen in de kamer.

Al met al kan ik zeggen dat Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh een toffe indruk op me heeft achtergelaten. Ik ben erg benieuwd naar hoe de game zich gaat ontwikkelen de laatste periode tot de release. Hopelijk worden alle bugs er op tijd uitgehaald. De game verschijnt in november. Helaas kon de ontwikkelaar ons nog geen precieze datum geven.