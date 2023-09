[Hands-on] Crown Wars: The Black Prince – tekenen van een ijzersterke strategische game

Volgend jaar komt er een nieuwe strategische game uit op de Switch. Wij konden hem alvast uitproberen,.

Artefacts Studio brengt volgend jaar samen met uitgever Nacon Crown Wars: The Black Prince uit. Crown Wars is strategische game die in de Europese middeleeuwen afspeelt tijdens een flinke oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Volgens de ontwikkelaars zullen spelers zo’n 20 uur bezig zijn met de verhaallijn.

De demo die wij speelden liet ons eerst een team van vier samenstellen bestaande uit verschillende klassen. Iedere klasse heeft zo wel een mannelijke als vrouwelijke optie om spelers meer keuze te geven. Er is geen verschil tussen de twee keuzes per klasse, ieder erg uniek in de mogelijkheden. Iedere klasse kun je ook weer eigen wapens geven die bepalen welke vaardigheden ze precies kunnen gebruiken in het gevecht. In het eerste opzicht lijkt het erg diepgaand en dat is iets wat al een positief gevoel gaf over het spel.

Het daadwerkelijke gevecht speelt zich af op een grid veld en heeft veel weg van games als XCOM en voor de Nintendo-fans mogelijk beter bekend: Mario + Rabbids. Ieder personage op het veld heeft in een beurt de mogelijkheid om te lopen en twee acties uit te voeren. Eén van deze acties kan gebruikt worden om nog een stukje verder te lopen. En dat is waar het strategische tevoorschijn komt.

Veel keuze in je aanpak

Ga speel je het op veilig en ga je rustig richting de tegenstanders of ren je net wat verder om ze head first aan te vallen. Doordat de klassen ieder uniek zijn kun je bijna eindeloos keuzes maken om te kijken wat het beste is om te doen. Zo is er een beastmaster-klasse waarbij je een beer en een temmer bestuurt. Beiden met eigen actiepunten en als je ze juist gebruikt, kun je een geweldige combo maken.

Er is echter nog extra onderdeel waar je rekening mee moet houden voor de tegenstanders. Ze hebben namelijk allemaal armor punten. Zie het als defense points. Als een aanval niet genoeg armor schade aanricht dan doe je geen schade. Gelukkig zijn er aanvallen om deze punten kapot te maken of te omzeilen. Wat dus ook weer zorgt dat je goed moet opletten welke aanval je wanneer gebruikt. Wanneer je dan een vijand afmaakt wordt dat getoond met een prachtige animatie die uniek is per wapen.

Hoewel het grootste gedeelte van onze tijd met de game bezig zijn geweest met één van de gevechten, konden we ook een snel kijkje nemen in je thuisbasis, een kasteel. Het is een (voor zover wij konden zien) een redelijk statische omgeving waar je verschillende onderdelen kunt aanklikken voor verschillende acties. Zoals het een kerk waar je gebruik van kunt maken om je personages te helen of een armory om wapens te upgraden. Het leek er op dat dit best wel diepgaand werd waardoor de strategie ook buiten het slagveld.

Hoewel de demo op een pc was, ben ik ervan overtuigd dat het een goede game op de Switch kan worden. Strategische games zijn geregeld een succes op het apparaat en ook de menu’s zagen er niet uit als iets wat lastig te besturen is op een console. De graphics zullen mogelijk wat minder zijn. Ik denk alleen niet dat heel veel gaat uitmaken voor de ervaring van de game.