[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 37

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Super Bomberman R 2

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 13 september 2023

Super Bomberman zijn explosieve multiplayer partygames, waarmee je door middel van bommen en wat strategisch inzicht probeert je tegenstanders te slim af te zijn. Dit is het nieuwste deel in die reeks, welke beloofd de “grootste hoeveelheid content in de geschiedenis van de reeks” te hebben. Naast de bekende Standaard, Grand Prix en Battle 64 mode is er een gloednieuwe mode aanwezig: Castle Mode. In deze mode moet een team van maximaal 15 speler een weg banen naar schatkisten. Dat wordt extra lastig gemaakt wanneer één speler probeert om de rest tegen te houden. Interessant is dat je hier ook levels kan bewerken of zelf levels maken, om deze te delen met de wereld.

AK-xolotl

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 14 september 2023

AK-xolotl is een top-down roguelite shooter waarin jij een axolotl speelt met een AK-47 aanvalsgeweer. Waarom je die nodig hebt? Om op een epische rooftocht te gaan om terug te winnen wat je verloren hebt. Niet alleen ben je namelijk van al je voedsel beroofd, maar ook je baby’s. Schiet op alles wat beweegt en slacht je een weg door willekeurig gegenereerde werelden, terwijl je voedsel moet verzamelen voor de baby Axolittles. Verzorg deze goed, zodat ook zij opgroeien om nieuwe dodelijke vechters te worden. Jorden had de kans om deze titel op Gamescom alvast voor jullie uit te proberen. Zijn ervaring lees je hier.

Baten Kaitos I & II HD Remaster

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 15 september 2023

Baten Kaitos I & II zijn JRPG’s met een diepgaand verhaal, bijzondere worldbuilding en een tof deck-based combat systeem. De originele Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean is in het westen op de Gamecube verschenen, maar het tweede deel Origins is compleet nieuw voor ons. In beide gevallen hebben de games verbeterde graphics gekregen en nieuwe functies die “de voortgang van het spel bevorderd” waardoor zou het makkelijker te spelen zou zijn.

Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 september:

12 september: The Isle Tide Hotel

12 september: 30XX

12 september: Full Void

12 september: Escape Academy (Complete Edition)

13 september: Gunbrella

13 september: Gravity Oddity

14 september: Doolhof

14 september: Love Love School Days

14 september: Mortal Kombat (Premium Edition)

14 september: Mugen Souls Z

14 september: Mugen Souls Double Pack

14 september: Inspector Gadget: MAD Time Party

14 september: Isekai Rondo

14 september: Retro Revengers

14 september: Thunder Ray

14 september: Solar Ash

14 september: SummuM Aeterna

14 september: Retro Mystery Club vol. 1: The Ise-Shima Case

14 september: Faerie Afterlight

14 september: Jummy Jewels

14 september: Dynablaster

14 september: Enraged Red Ogre

14 september: Teocida + Estigma

15 september: Baby Shark – Sings & Swim Party

15 september: Another Crusade

15 september: Nascar Arcade Rush

15 september: Nascar Arcade Rush (Project X Edition)

15 september: Sakura MMO Extra

15 september: Anime Sexy Girl Puzzle Hentai

15 september: Qrth-phyl

15 september: Hexa Wars

15 september: Puzzle Games Bundle 2

15 september: Super Brawl Rush

15 september: Princess Bubble Story

15 september: 2024 Leagueof Champions Soccer

16 september: 2044 Moto Racer Game simulator

