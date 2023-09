Vampire: The Masquerade – Swansong komt eindelijk naar de Switch!

Er is eindelijk een releasedatum!

Na een lange tijd wachten komt Vampire: The Masquerade – Swansong eindelijk naar de Nintendo Switch. Volgens de Nintendo eShop zal Nacon de game op 28 september 2023 lanceren. Vampire: The Masquerade was voor het eerst aangekondigd in 2019 en een jaar later werd het bevestigd voor de Switch. De game zou officieel uitkomen in 2021, maar werd uitgesteld naar februari 2022. Er was toen al vrij snel bekend dat de game op de Switch pas later zou komen. Nu is er ein-de-lijk meer bekend! Hopelijk is deze wachttijd het waard. Lees hieronder alle details.

Wat als vampiers echt waren?

Vampire: The Masquerade – Swansong is een RPG-game met een verhaal. Iedere keuze die je maakt in de verhaallijn heeft een andere invloed. Hierdoor bepaal je ook het lot van de drie hoofdpersonages en van Boston Camarilla. Stel je eens voor; wat nou als vampiers echt waren en tussen ons normale mensen zouden leven? In deze game ga je het allemaal meemaken. Wie weet word je straks wel een van “hen” en ga je door het leven als een bloeddorstig roofdier. In Vampire: The Masquerade kan het allemaal, je speelt namelijk als een verleidelijke vampier!

Hazel Iversen “The Swan”, is de nieuwe Prins van Boston Camarilla. Met haar verleidelijke handen in fluwelen handschoenen is ze van plan om haar macht te laten zien en de regels van The Masquerade te respecteren. Er is namelijk een speciale wet om ervoor te zorgen dat mensen niet te weten komen dat vampiers bestaan. Natuurlijk is dat onmogelijk, er gaan namelijk altijd geruchten rond over onverklaarbare moorden en complotten. Je zult ervoor moeten zorgen dat The Masquerade beschermt blijft en dat er zo min mogelijk mensen achter de duistere geheimen komen van de vampier.

Je kunt spelen als drie verschillende vampiers die meer dan 100 jaar oud zijn. Maak voortgang in het spel door ze alle drie te spelen en te combineren. Ga om met hun verschillende gedachtes en karakterfiches om te proberen de waarheid van de leugens te onderscheiden. Elke vampier heeft zijn eigen vaardigheden en disciplines. Kies je voor intimidatie, verleiding of stealth? Je mag zelf weten wat en hoe je precies wil gaan upgraden. Met de unieke gameplay is de focus vooral gelegd op het gevolg van acties, socialisatie met anderen, onderzoeken en keuzes. Bekijk elke situatie zorgvuldig, want jouw beslissingen kunnen gevolgen hebben voor de levens van je helden en het lot van Boston Camarilla.

Ben jij er klaar voor om dit bloederige en spannende avontuur aan te gaan? Laat het ons weten in de comments!