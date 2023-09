Deze week in Pokémon – Nieuwe vechter voor Pokémon Unite en Oddish in het spotlicht

Wil jij Blaziken toevoegen in Unite of op zoek naar een Shiny Oddish in Go? Dan is deze week perfect.

Spelers van Pokémon Unite en Pokémon Go hebben deze week weer wat om naar uit te kijken. Zo krijgen de Pokémon Unite-speler een gloednieuwe speelbare Pokémon en zal in Pokémon Go een event plaatsvinden. Lees hieronder meer over deze updates.

Blaziken doet mee aan de strijd in Pokémon UNITE

Blaziken, de laatste evolutie van Torchic (een derde generatie starter), zal op 14 september zijn debuut maken op Aeos Island. De All-Rounder Pokémon heeft verschillende moves die niet alleen maar schade toebrengen aan de tegenstanders, maar ook zijn eigen kracht kan verhogen. Zo heb je “Spinning Flame Fist”, die naast schade aan tegenstanders ook de bewegingssnelheid van Blaziken voor korte tijd verhoogt. De aanval, “Spinning Flame Kick”, doet hetzelfde alleen dan voor Attack



Oddish-gethematiseerde activiteiten in Pokémon GO

Oddish had laatst al de hoofdrol in de YouTube animatieserie van Path to the Peak, maar nu krijgt die ook een spotlight in andere omgevingen. Zo zal er op 17 september van 14:00 tot 17:00 in Pokémon Go alles in het teken staan van de kleine gras Pokémon. Zo zijn er speciale bonussen en beloningen te verkrijgen en zullen spelers meer Oddish zien in het wild.