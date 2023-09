Flashback 2 – Een flashback naar het origineel

Wij konden alvast aan de slag met Flashback 2!

30 jaar net het verschijnen van het origineel keert Flashback terug en kunnen spelers opnieuw in de schoenen van Conrad kruipen. Wij konden op Gamescom aan de slag met Flashback 2, welke later dit jaar onder andere naar de Nintendo Switch komt. Onze eerste indrukken lees je hieronder.

Flashback én vernieuwing

Ook in deel 2 worden Conrad en zijn bondgenoten opnieuw geconfronteerd met de Morphs, die alle beschavingen bedreigen. Dit keer is ook een van zijn vrienden ontvoerd en daar zouden ook zomaar de Morphs achter kunnen zitten. Vrijwel direct toen we met de game aan de slag konden gaan, vielen dan ook vergelijkingen met het origineel op alsmede flinke verschillen. De game is nog steeds een side-scrolling actie-platformer waarbij de gameplay enerzijds trouw moet blijven aan het origineel, maar anderzijds ook vernieuwend moet zijn. Ondanks dat ik het origineel alleen van beelden ken, lieten de ontwikkelaars weten dat deel 2 onder andere meer actie zal krijgen. Dat was te merken, tijdens het spelen neem je het continu op tegen flink wat vijanden, welke je met verschillende wapens kunt verslaan. Tussendoor moet je de nodige taken uitvoeren en missies behalen. Denk aan het openen van deuren, verkrijgen van pasjes en het zoeken naar items. De verschillende missies die je in de levels moet halen zijn daarbij duidelijk en de game toont vaak waar je heen moet of met wie je moet praten, bijvoorbeeld om deuren te openen en sleutels of andere items te bemachtigen. De game speelde soepel en de besturing werkte erg fijn tijdens de demo. Het is natuurlijk wél even de vraag hoe de Switch-versie gaat draaien.

Grafisch mooi ontworpen

Want eerlijk is eerlijk, de Switch is niet enorm krachtig en de versie die wij speelden oogde best indrukwekkend door een goed ontworpen cyberpunk-universum vol actie. Zo oogde de omgevingen scherp en strak met mooie effecten zoals explosies en lichteffecten .Het spel biedt ook de mogelijkheid van locatie naar locatie te rijden op je motor. Ook dit konden we uitproberen, maar op dat vlak is nog wél wat werk aan de winkel. Zo zaten er nog bugs in als een weg die plots verdwijnt of auto’s op de weg die gek reageerden. Ongetwijfeld wordt dit nog aangepakt, want de ontwikkelaars werken naar ons idee met veel liefde vanuit het origineel aan Flashback 2. Een leuk feitje welke de ontwikkelaar benoemde is dat Paul Cuisset, de oorspronkelijke maker van Flashback, ook aan dit vervolg werkt. Hij doet dit bovendien samen met de componist en ontwerper van de originele game.

Flashback 2 lijkt in de basis een prima game te worden. Voor nu zal het vooral de vraag zijn hoe divers de verschillende levels gaan worden om wellicht enige verveling op den duur te voorkomen. Wij hebben daar genoeg vertrouwen in en kijken ernaar uit eind dit jaar met Flashback 2 aan de slag te gaan!