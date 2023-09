[Hands-on] Jackbox Party Pack 10 – blijft een feestje

Benieuwd naar hoe twee van de games van Jackbox Party Pack 10 bevallen? Lees dan verder.

Tijdens Gamescom kregen we de tijd om alvast aan de slag te gaan met de aankomende Jackbox Party Pack 10. Deze jubileum editie verschijnt in oktober van dit jaar en heeft weer vijf verschillende games op de planning. Ieder weer uniek op zijn eigen manier. Hoewel er dus vijf games zijn, welke hier te vinden zijn, konden we er twee spelen. De eerste is een vervolg van een populair spel uit Jackbox Party Pack 3, Tee K.O. 2 en de tweede is het eerste ritmespel van de franchise. Dodo Re Mi.

Tee K.O. 2

IN Tee K.O. 2 kun je je innerlijke fashion designer helemaal los laten gaan. Iedere speler moet namelijk in 90 seconden drie T-shirt designs tekenen. Hiervoor heb je toegang tot verschillende teken tools waaronder kleuren, type kwasten en een gum. Voor de tweede ronde moeten spelers een tekst bij sommigen van de tekeningen verzinnen. Hierbij kunnen ze het shirt aanpassen qua vorm en kleur, maar ook een lettertype kiezen.

Tot slot is dan de “fashion show” waarin steeds twee shirts tegenover elkaar staan tot er uiteindelijk één winnaar overblijft in een soort van knock-out tournooi. Het gaat hier dan ook om de beste combinaties van afbeelding en tekst. Een speler kan dus punten krijgen wanneer een shirt met hun tekening of hun tekst wordt gekozen.

Het is weer een heerlijke game waarbij spelers de gekste combinaties kunnen maken en zeker met community’s en vriendengroepen waar waarschijnlijk de geschiedenis voor leuke situaties kan zorgen.

Dodo Re Mi

Dodo Re Mi is echt een compleet ander spel en heeft de eer het eerste ritmespel van Jackbox te zijn. Het is één van de weinige games waar je allereerst samen moet werken in plaats van tegen elkaar strijden, wat het ook een leuke afwisseling maakt binnen Jackbox.

Iedere speler is in dit spel een vogeltje met een bijzonder zanggeluid. Iedere vogel kan namelijk een instrument nadoen of een ander soort geluid. Welk geluid je kiest bepaald hoe moeilijk of makkelijk de daadwerkelijke gameplay wordt voor je.

Je moet in het spel namelijk samen met de andere vogels een dodelijke plant toezingen. Door middel van een soort Tap the Tile of een mobiele Guitar Hero. Wanneer alle vogels gezamelijk genoeg goede hits hebben gekregen zal de plant in slaap gezongen worden, wanneer dat niet gebeurd zullen alle spelers opgegeten worden.

Nu zul je misschien denken, ah waarom zouden we dan een moeilijk geluid kiezen? Dat is omdat het spel stiekem toch ook een onderlinge competitie is. De vogel met de meeste goede hits heeft namelijk de hoogste score en wint. Des te moeilijker je instrument is des te meer kans je hebt om punten te scoren.

Totaal denk ik dat het een leuke afwisseling is, maar het mist net iets van de magische momenten van jackbox. Spelers moeten namelijk op hun telefoon letten en hebben weinig tijd om tijdens het spelen met elkaar te grappen en te praten. Dat miste ik wel tijdens deze game.