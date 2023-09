Haya is de winnares van het Splatfest in Splatoon 3

Lees hier de volledige uitslag van dit speciale Splatfest!

Afgelopen weekend konden Splatoon 3-spelers weer druk strijden in een Splatfest. Het Splatfest werd gehouden vanwege het 1-jarig bestaan van de game. Dat betekende ook een prangende vraag: Wie is de beste leider? De keuzes waren Haya (Shiver), Muriël (Frye) en Ray (Big Man), ofwel de leden van Deep Cut. Laten we eens kijken hoe de strijd is verlopen.

Toen het Splatfest begon, werd bekendgemaakt dat Team Muriël het meeste aantal Prijsschelpen had binnengehaald. Daarvoor ontvangt het team 7 punten. Tijdens het tussenrapport konden we al te weten komen dat Team Haya voorstond. Maar ja, dan is er nog een dag te gaan inclusief de Driekleurengevechten. Het team met de meeste stemmen van het publiek is geworden: Team Haya! Daar ontvangt het team 8 punten voor. Dan gaan we nu kijken naar hoeveel invloed de teams hebben behaald in de categorie vol gevechten. In Open en Driekleurengevecht gaat Team Haya opnieuw met de winst aan de haal. Daarvoor ontvangt het team 12 en 18 punten. Daarmee komt het totaal al op 38 punten voor Team Haya. Met nog één categorie te gaan, is de winst voor Team Haya al zeker. In de categorie Pro ging Team Ray met de winst ervandoor. Daarvoor krijgt het team 12 punten. De winnaar van dit Splatfest is dus overduidelijk Team Haya!

De volledige uitslag

Prijsschelpen

Haya 32,49%

Muriël 34,65% 7p

32,86%

Stemmen

Haya 55,18% 8p

Muriël 17,73%

Ray 27,09%

Open

Haya 33,51% 12p

Muriël 33,13%

Ray 33,36%

Pro

Haya 29,83%

Muriël 34,82%

Ray 35,35% 12p

Driekleurengevechten

Haya 34,06% 18p

Muriël 32,48%

Ray 33,46%

Puntentotaal

Haya 38 punten

Muriël 7 punten

Ray 12 punten

Heb jij meegedaan aan dit Splatfest? Voor welk team heb je gestreden? Laat het ons weten in de reacties!