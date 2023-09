Mario Kart Tour krijgt nog maar één keer nieuwe content

Speel jij nog vaak Mario kart Tour? Binnenkort stoppen de ontwikkelaars met nieuwe content.

Zo’n vier jaar geleden verscheen Mario Kart Tour op smartphones als een gratis te downloaden game. Het spel bracht een nieuw type gameplay naar de serie die goed geschikt was voor mobiele apparaten. Iedere zoveel weken werd de game geüpdatet met nieuwe content. Van personages tot outfits, wagens en banen. Waaronder de ondertussen zeer bekende levels gebaseerd op echte steden zoals Sydney, Parijs en zelfs Amsterdam.

Nu is echter het einde in zicht voor de game, van begin oktober komt er namelijk geen nieuwe content meer naar het spel. De laatste tour die dat nog wel doet, is de anniversary tour welke op 20 september van start gaat. Dit hebben de ontwikkelaars onthuld in een bericht die in het spel te lezen is.

Het is altijd jammer wanneer een game niet meer wordt geüpdatet, maar na vier jaar is er in elk geval een enorme lading aan content verschenen voor de game en het is niet alsof het spel offline gehaald gaat worden op de korte termijn.