Actie rogue-lite Deflector eind deze maand op de Switch

Snelle combat tegen monsterachtige virussen

Misschien heb je al eens wat gehoord over Deflector. De top down game van RedDeerGames en ontwikkelaar Arrowfist Games kwam eerder dit jaar al uit onder positieve reviews. We hebben nu ook eindelijk een release datum voor de Switch versie: 29 september.

Deflector is een top down, actie gevulde rogue-lite waarbij het meteen ook de actie in duikt. Met zes karakters om uit te kiezen probeer je de wereld te redden van dodelijke virussen. Je hakt je een weg door ze heen met vloeiende combat waarin veel te kiezen valt aan karakter, maar ook wapens, skills, strike sets en vechtstijlen.

Mocht je nieuwsgierig zijn dan kun je hieronder een trailer bekijken. Ook is het een aanrader om te kijken naar reviews van de game op andere platformen om je een idee te geven. Lijkt dit spel je wat? Deel je mening hieronder.